Дожди и грозы пришли в Удмуртию

Опубликована: 4 Июля 2018 г. 18:06



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Ночью местами также пройдут небольшие кратковременные дожди. Ожидаемая температура воздуха ночью +13...+18°С.Завтра днем, 5 июля, в республике пройдут дожди, местами грозы. Ветер будет дуть юго-западный, южный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в четверг днем поднимется до +24...+29°С.