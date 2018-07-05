Дожди и грозы пришли в Удмуртию

Опубликована: 4 Июля 2018 г. 18:06

фото: автора
По информации Удмуртского гидрометцентра, в ближайший час с сохранением до 20 часов 4 июля местами по Удмуртии и в Ижевске ожидаются грозы, ливни, местами град. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Ночью местами также пройдут небольшие кратковременные дожди. Ожидаемая температура воздуха ночью +13...+18°С.

Завтра днем, 5 июля, в республике пройдут дожди, местами грозы. Ветер будет дуть юго-западный, южный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха в четверг днем поднимется до +24...+29°С. 


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