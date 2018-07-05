Фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» начинается в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: sharkan.udmurt.ru фото: sharkan.udmurt.ru

Основная идея фестиваля — привлечение внимания к культурному достоянию финно-угорских народов посредством продвижения кулинарного искусства, вокального, хореографического, инструментального и декоративно-прикладного искусств.Как сообщают организаторы, в этом году на гастрономическом празднике гости смогут поучаствовать в дегустациях блюд и напитков из экологически чистых продуктов, приготовленных по старинным рецептам.Кроме этого, все желающие смогут принять участие в научных презентациях, творческих лабораториях и музыкальной части события, либо за ограниченное время из определённого набора продуктов приготовить своё особенное блюдо.Самым ярким событием праздника станет ярмарка-продажа всей гастрономической продукции финно-угорских народов, на которой гости смогут попробовать блюда разных народов — это и коми-пермяцкие посикунчики, и бесермянский саламат, и венгерский токань, и марийский подкогыльё, и эстонские перепелки, сыры, а затем отдать голос за наиболее понравившиеся рецепты. А приобрести блюда и напитки можно будет только обменяв деньги на быгинскую валюту – «быг», которая является ещё одной особенностью фестиваля «Быг-быг».Интересной фишкой является вход на фестиваль: в национальной одежде вход свободный.Участников фестиваля принимают в своих домах жители деревни – до 90 человек. Кроме гостевых домов можно заселиться в гостиницах села Шаркан – до 100 человек.