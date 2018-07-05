Фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» начинается в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: sharkan.udmurt.ru
С 5 по 7 июля в деревне Старые Быги Шарканского района Удмуртии пройдет юбилейный V Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг».

Основная идея фестиваля — привлечение внимания к культурному достоянию финно-угорских народов посредством продвижения кулинарного искусства, вокального, хореографического, инструментального и декоративно-прикладного искусств.

Как сообщают организаторы, в этом году на гастрономическом празднике гости смогут поучаствовать в дегустациях блюд и напитков из экологически чистых продуктов, приготовленных по старинным рецептам.

Кроме этого, все желающие смогут принять участие в научных презентациях, творческих лабораториях и музыкальной части события, либо за ограниченное время из определённого набора продуктов приготовить своё особенное блюдо.

Самым ярким событием праздника станет ярмарка-продажа всей гастрономической продукции финно-угорских народов, на которой гости смогут попробовать блюда разных народов — это и коми-пермяцкие посикунчики, и бесермянский саламат, и венгерский токань, и марийский подкогыльё, и эстонские перепелки, сыры, а затем отдать голос за наиболее понравившиеся рецепты. А приобрести блюда и напитки можно будет только обменяв деньги на быгинскую валюту – «быг», которая является ещё одной особенностью фестиваля «Быг-быг».

Интересной фишкой является вход на фестиваль: в национальной одежде вход свободный.

Участников фестиваля принимают в своих домах жители деревни – до 90 человек. Кроме гостевых домов можно заселиться в гостиницах села Шаркан – до 100 человек.


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