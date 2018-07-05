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В Орле пьяная водитель трамвая устроила аварию и попыталась скрыться с места ДТП
Опубликована: Сегодня 09:42 Забавное ДТП произошло в Орле вечером 3 июля на 1-й Курской улице. Водитель трамвая, следовавшего по маршруту № 4, протаранила автомобиль, за рулем которого также находилась женщина.
Как позже рассказала владелица поврежденного автомобиля, вагоновожатая просила не вызывать сотрудников полиции. При этом, женщина была пьяна настолько, что даже не могла устоять на ногах. В салоне в это время находилась не менее «веселая» кондуктор: судя по всему, дамы выпивали вместе.
После ДТП виновница аварии попыталась скрыться с места событий и даже проехала несколько метров, но вагон буквально через три минуты остановили сотрудники ДПС. Им пришлось взять женщину под руки и отвести в свою машину. Водитель трамвая при этом не стояла на ногах и хваталась за поручни.
Все происходящее очевидцы сняли на видео. По словам начальника трамвайного депо, водителя трамвая сразу уволили по статье.