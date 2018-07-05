В Орле пьяная водитель трамвая устроила аварию и попыталась скрыться с места ДТП

Опубликована: Сегодня 09:42



фото: uralpolit.ru фото: uralpolit.ru

Как позже рассказала владелица поврежденного автомобиля, вагоновожатая просила не вызывать сотрудников полиции. При этом, женщина была пьяна настолько, что даже не могла устоять на ногах. В салоне в это время находилась не менее «веселая» кондуктор: судя по всему, дамы выпивали вместе.После ДТП виновница аварии попыталась скрыться с места событий и даже проехала несколько метров, но вагон буквально через три минуты остановили сотрудники ДПС. Им пришлось взять женщину под руки и отвести в свою машину. Водитель трамвая при этом не стояла на ногах и хваталась за поручни.Все происходящее очевидцы сняли на видео. По словам начальника трамвайного депо, водителя трамвая сразу уволили по статье.