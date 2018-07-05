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В Удмуртии пациентку психбольницы будут вновь принудительно лечить за убийство по неосторожности
Опубликована: Сегодня 10:54 В Удмуртии 32-летняя пациентка психиатрической клиники по неосторожности убила женщину, которая проходила лечение в том же медучреждении. На сегодняшний день уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о назначении ей принудительных мер медицинского характера.
Как установило следствие, женщина проходила курс лечения в психиатрической клинике. В палате она поссорилась с другой пациенткой – 67-летней женщиной. В ходе конфликта подсудимая ударила потерпевшую рукой по голове, отчего та упала и получила травму, не совместимую с жизнью.
В рамках расследования уголовного дела проведены несколько судебно-психиатрических экспертиз, в том числе в отношении очевидцев конфликта. Согласно выводам экспертов, женщина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.