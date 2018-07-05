Одну из проблемных дорог в Удмуртии отремонтировали березами

Опубликована: Сегодня 12:06



фото: «Удмуртавтодор» фото: «Удмуртавтодор»

К участку длиной 80 метров рядом с деревней Андреевцы специалисты «Удмуртавтодор» приступили 3 июля, чтобы привести его в проезжее для автотранспорта состояние. Ранее здесь мог застрять даже трактор.Дорожники уточнили, что в дальнейшем дорога будет пересыпана инертным материалом (ЩПГС). При благоприятных погодных условиях локальный участок дороги будет восстановлен в течение 2-3 дней.Напомним, что к старту основного ремонта дороги «Балезино-Сергино» дорожные службы приступят ближе к сентябрю в рамках выполнения задачи, поставленной Главой УР Александром Бречаловым, по ликвидации 62 участков непроезжих дорог республики.