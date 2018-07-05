Одну из проблемных дорог в Удмуртии отремонтировали березами

Опубликована: Сегодня 12:06

фото: «Удмуртавтодор»
В Удмуртии один из проблемных участков дороги «Балезино-Сергино» решили отремонтировать березами. Работы выполняются в рамках государственных контрактов.

К участку длиной 80 метров рядом с деревней Андреевцы специалисты «Удмуртавтодор» приступили 3 июля, чтобы привести его в проезжее для автотранспорта состояние. Ранее здесь мог застрять даже трактор.

Дорожники уточнили, что в дальнейшем дорога будет пересыпана инертным материалом (ЩПГС). При благоприятных погодных условиях локальный участок дороги будет восстановлен в течение 2-3 дней.

Напомним, что к старту основного ремонта дороги «Балезино-Сергино» дорожные службы приступят ближе к сентябрю в рамках выполнения задачи, поставленной Главой УР Александром Бречаловым, по ликвидации 62 участков непроезжих дорог республики.


Теги
медицина инвалид образование физкультура ГИБДД животные банк семья суд прокуратура звезда Малая Пурга Ижавто рейтинг хоккей ДТП выставка Удмуртия мода США видео музыка транспорт Москва алкоголь Воткинск свадьба религия оружие Ижевск Украина пожар безопасность бюджет армия убийство Госсовет УР розыск ветеран Дмитрий Медведев конкурс долг фестиваль вода депутат правительство ИжГТУ футбол торговля штраф пристав Интернет траур телевидение Можга Игра здоровье СКП терроризм выборы преступление творчество Ува Россия МВД Владимир Путин Александр Волков Завьялово погода спортсмен промышленность строительство дети полиция ремонт Новый год/Рождество зоопарк молодежь Голливуд школа СМИ лес ЖКХ финансы Балезино занятость туризм праздник природа дороги Сарапул пенсия кино МЧС технологии бизнес Глазов самолет наркотики ГЖД
Все теги
Яндекс.Погода