Задержанный в Удмуртии с партией нелегального алкоголя азербайджанец из Пермского края заплатит штраф

Опубликована: Сегодня 13:18

фото: 18.мвд.рф
Сразу по нескольким статьям, в том числе «дача взятки», осудили 29-летнего жителя Пермского края, задержанного в Удмуртии с партией нелегального алкоголя.

Было установлено, что мужчина, имеющий гражданство Республики Азербайджан и временную регистрацию в Пермском крае, в ночь с 22 на 23 марта текущего года был задержан сотрудниками полиции в Завьяловском районе. Он перевозил 167 ящиков алкогольной продукции – более 3,3 тысяч бутылок, основную часть которой составляли коньяки и водка. На большинстве бутылок отсутствовали акцизные марки, а на имевшихся был указан один серийный номер.

По словам злоумышленника, он приобрел партию алкоголя в Перми и хотел реализовать в Удмуртии. При задержании мужчина попытался передать взятку сотрудникам полиции, однако был ими тут же задержан.

В рамках расследования уголовного дела контрафактный алкоголь был изъят, проведена судебно-химическая экспертиза по содержимому бутылок, а также криминалистическая экспертиза по акцизным маркам.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.


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