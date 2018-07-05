Гроза с градом надвигается на Ижевск

Опубликована: Сегодня 14:30

фото: ok.ru
Ижевчан предупреждают о приближении грозы. По информации Удмуртского Гидрометцентра, непогода разыграется в городе к ночи.

«В ночь с 5 на 6 июля 2018  года по республике ожидаются грозы, при грозе усиление западного ветра порывы 15-20 м/с, местами сильные ливни, град», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

МЧС и органы местного самоуправления рекомендуют ижевчанам соблюдать меры предосторожности: держать включенными радиоприемники, телевизоры, следить за новостными блоками и передаваемой информацией для населения, закрыть оконные рамы и форточки.

Автовладельцам нужно правильно выбирать места парковки транспортных средств: возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш зданий.


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