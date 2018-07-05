Ушедшего на рыбалку мужчину разыскивают в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:42



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Приметы: рост около 170 см, нормального телосложения, волосы темные с редкой проседью, глаза серо-зеленые. На лбу справа свежий шрам в виде треугольника. Носит очки с затемненными стеклами в черной пластиковой оправеБыл одет: синие спортивные штаны с тонкими белыми лампасами (три полоски), светлая футболка, на ногах черные закрытые сланцы с дырочками. Возможно, имел при себе удочки.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: Горячая линия ОО УР «ПСО РЕГИОН 18»: 8 951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).