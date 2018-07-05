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Две иномароки и автобус столкнулись на автодороге Сарапул-Ижевск
Опубликована: Сегодня 16:54 Столкновение двух иномарок и автобуса произошло 4 июля на автодороге Сарапул-Ижевск. Как сообщают пользователи соцсети Вконтакте в группе ИГГС, в аварии пострадали супруги, находившиеся в «Renault Symbol». Их в тяжелом состоянии увезли на «скорой».
ДТП произошло около 16:10 на выезде из Сарапула, возле цветочных теплиц. Родные пострадавших сейчас разыскивают свидетелей происшествия. «Ищем свидетелей ДТП!!! Кто видел откликнитесь, пожалуйста!», - написала Ольга Скобелева.
Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.