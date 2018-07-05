Две иномароки и автобус столкнулись на автодороге Сарапул-Ижевск

Опубликована: Сегодня 16:54



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

ДТП произошло около 16:10 на выезде из Сарапула, возле цветочных теплиц. Родные пострадавших сейчас разыскивают свидетелей происшествия. «Ищем свидетелей ДТП!!! Кто видел откликнитесь, пожалуйста!», - написала Ольга Скобелева.Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.