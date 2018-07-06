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В Ижевске уничтожили 647 кг польских яблок
Опубликована: Сегодня 18:06 Накануне, 4 июля, сотрудники Россельхознадзора при поддержке правоохранительных органов на ул. Пойма, 23 выявили запрещенную к ввозу на территорию Российской Федерации подкарантинную продукцию, а именно яблоки происхождением Республика Польша, в количестве 647 кг.
Согласно информации, указанной на маркировочных ярлыках, фрукты предназначались для Республики Беларусь. Отправлены яблоки были из Польши, получателем груза согласно маркировки являлось ООО в Минске.
Запрещенная к ввозу сельскохозяйственная продукция была изъята и уничтожена методом механического сдавливания в специализированном автомобиле, с последующим вывозом на полигон ТБО.
В отношении лица собственника продукции составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ.