В Ижевске уничтожили 647 кг польских яблок

Опубликована: Сегодня 18:06

фото: rshn43.ru
Накануне, 4 июля, сотрудники Россельхознадзора при поддержке правоохранительных органов на ул. Пойма, 23 выявили запрещенную к ввозу на территорию Российской Федерации подкарантинную продукцию, а именно яблоки происхождением Республика Польша, в количестве 647 кг.

Согласно информации, указанной на маркировочных ярлыках, фрукты предназначались для Республики Беларусь. Отправлены яблоки были из Польши, получателем груза согласно маркировки являлось ООО в Минске.

Запрещенная к ввозу сельскохозяйственная продукция была изъята и уничтожена методом механического сдавливания в специализированном автомобиле, с последующим вывозом на полигон ТБО.

В отношении лица собственника продукции составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ.


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