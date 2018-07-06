В Ижевске уничтожили 647 кг польских яблок

Опубликована: Сегодня 18:06



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Согласно информации, указанной на маркировочных ярлыках, фрукты предназначались для Республики Беларусь. Отправлены яблоки были из Польши, получателем груза согласно маркировки являлось ООО в Минске.Запрещенная к ввозу сельскохозяйственная продукция была изъята и уничтожена методом механического сдавливания в специализированном автомобиле, с последующим вывозом на полигон ТБО.В отношении лица собственника продукции составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ.