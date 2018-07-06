Экс-министра лесного хозяйства Удмуртии осудили за вырубку лесов

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: rus.delfi.lv фото: rus.delfi.lv

Было установлено, что обвиняемый в течение 2013-2014 г.г., занимая государственную должность министра лесного хозяйства, превышая свои должностные полномочия, заключил с АУ УР «Удмуртлес» и рядом коммерческих организаций с целью заготовки последними древесины 13 договоров аренды в отношении лесных участков, расположенных на территории государственных охотничьих заказников Удмуртии, относящихся к категории особо охраняемых природных территорий, где сплошные рубки запрещены.В дальнейшем, в нарушение требований закона, он утвердил проекты освоения лесов на данных лесных участках, которые предусматривали проведение сплошных рубок зеленых насаждений на территории заказников.В результате незаконных действий на территории 7 заказников были проведены сплошные рубки леса, что привело к причинению существенного вреда окружающей природной среде: с этих территорий исчезли растения, грибы, животные, в том числе занесенные в Красную книгу Удмуртской Республики.Суд назначил экс-министру наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. При этом, суд учел полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей и положительные характеристики.