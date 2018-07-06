Пенсионный возраст предложено снижать за рождение детей

Опубликована: Сегодня 09:42

фото: 56.rodina.news
Общественная палата предлагает снизить возраст выхода на пенсию для россиян, которые воспитывают детей. По мнению общественников, чем больше детей воспитал россиянин, тем раньше он должен выйти на пенсию.

Предложения об изменении пенсионного законодательства подготовила комиссия по поддержке семьи материнства и детства Общественной палаты, пишет «Ярополч.ру».

Согласно документу, мужчинам пенсионный возраст будут снижать на год за воспитание каждого ребёнка.

Женщины, родившие и воспитавшие одного ребёнка, смогут выйти на пенсию с 62 лет, матери двух детей – с 60 лет, трёх – с 57 лет, четырёх – с 54 лет, женщины с пятью и более детьми смогут выходить на пенсию с 50 лет. Кроме того, члены общественной платы предлагают разрешить россиянам, воспитывающим инвалидов с детства, выходить на пенсию с 50 лет.

В Общественной палате также выступают за установление выплат к страховым пенсиям для многодетных матерей.

В середине июня в Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство предложило поэтапно с 2019 года повысить возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63 лет. Против пенсионной реформы выступило большинство россиян, в десятках городов прошли митинги против повышения пенсионного возраста.



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