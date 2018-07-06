Пенсионный возраст предложено снижать за рождение детей

Опубликована: Сегодня 09:42



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Предложения об изменении пенсионного законодательства подготовила комиссия по поддержке семьи материнства и детства Общественной палаты, пишет « Ярополч.ру ».Согласно документу, мужчинам пенсионный возраст будут снижать на год за воспитание каждого ребёнка.

Женщины, родившие и воспитавшие одного ребёнка, смогут выйти на пенсию с 62 лет, матери двух детей – с 60 лет, трёх – с 57 лет, четырёх – с 54 лет, женщины с пятью и более детьми смогут выходить на пенсию с 50 лет. Кроме того, члены общественной платы предлагают разрешить россиянам, воспитывающим инвалидов с детства, выходить на пенсию с 50 лет.

В Общественной палате также выступают за установление выплат к страховым пенсиям для многодетных матерей.

В середине июня в Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство предложило поэтапно с 2019 года повысить возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63 лет. Против пенсионной реформы выступило большинство россиян, в десятках городов прошли митинги против повышения пенсионного возраста.