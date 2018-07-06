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В Ижевске от горячего водоснабжения отключили более 200 домов в районе Автозавода
Опубликована: Сегодня 10:54 Сегодня, 6 июля, энергетики проверят на прочность участки трубопроводов, расположенных в микрорайонах улиц Автозаводской, Барышникова, Короткова, Сабурова, Т.Барамзиной. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, в городе начался 19 этап гидравлических испытаний.
По графику данный этап должен был пройти с 4 по 17 июля, но по техническим причинам сроки его проведения были перенесены.
Так, в связи с испытаниями и дальнейшим ремонтом тепловых магистралей с 06 по 19 июля планово будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:
- Автозаводская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 44а, 48, 50, 50а, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;
- Барышникова 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;
- Петрова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 32, 33, 33а, 33б, 34, 36, 37, 37а, 39, 39а, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 47, 47а, 51, 51а;
- Короткова 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23;
- Сабурова 1, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75;
- Т.Барамзиной 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 74а/1;
- Труда 3.