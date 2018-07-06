В Удмуртии крыша жилого дома загорелась от удара молниии

Опубликована: Сегодня 12:06

фото: vk.com/udmurtiya18rus
В минувший четверг в Завьяловском районе Удмуртии молния ударила в крышу частного дома. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, в результате происшествия кровля загорелась.
 
Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 21:19. К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава, а также 2 человека и 2 единицы техники от ведомственной пожарной охраны.

Площадь пожара составила 121 кв. м.


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