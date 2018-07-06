В Удмуртии крыша жилого дома загорелась от удара молниии

Опубликована: Сегодня 12:06



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

В минувший четверг в Завьяловском районе Удмуртии молния ударила в крышу частного дома. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, в результате происшествия кровля загорелась.Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 21:19. К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава, а также 2 человека и 2 единицы техники от ведомственной пожарной охраны.Площадь пожара составила 121 кв. м.