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Ежегодный удмуртский опен-эйр «Эктоника» пройдет в Шаркане 14 июля
Опубликована: Сегодня 14:30 Ежегодный удмуртский опен-эйр «Эктоника» состоитсяв культурно-туристическом центре «Усадьба Тол Бабая» села Шаркан 14 июля. На мероприятии традиционно выступят удмуртские музыкальные коллективы в различных жанрах: фолк, поп, рок. В этом году хэдлайнерами праздника будут Нейромонах Феофан и «Бабушки из Бураново».
Музыкально-танцевальный фестиваль «ЭКТОНИКА» проводится с 2015 года. В этом году будут работать игровые площадки («Шудо табань» и «Юмал табань»), а также кулинарная («Ческыт табань»). Гостей также ждёт развлекательная программа – на празднике пройдут молодёжная командная квест-игра «Табань — квест» и конкурс среди молодых пар «Кутэзлы каб 2018» (Пара года 2018).
Начало фестиваля в 12.00. Подробности в группе: vk.com/ektonika_open_air.
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