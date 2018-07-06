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В Ижевске стартовала благотворительная акция по сбору вещей
Опубликована: Сегодня 15:42 До 31 июля в столице Удмуртии пройдет благотворительная акция «Поможем вместе» по сбору вещей для семей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Принять участие в акции может любой желающий.
В рамках акции запланирован сбор одежды (вещи должны быть в хорошем состоянии), игрушек, школьных и канцелярских принадлежностей.
Пункт приема расположен на первом этаже Городского центра профилактики «Подросток» (ул. Удмуртская, 245). Режим работы: пн.-чт. 8.30-17.30, пт. 8.30-16.30, обед 12.00-12.48, сб. и вс. - выходные дни.
Подробную информацию можно узнать по телефону 78-10-40 (Городской центр профилактики «Подросток»).
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