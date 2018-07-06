В ближайшие выходные в Удмуртии пройдут дожди

Опубликована: Сегодня 18:07



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В выходные дни ночью ожидается +11..+16 °С, днем в тени до +25..+27 °С. На солнце температура воздуха будет казаться выше.Практически каждый день после обеда возможны локальные кратковременные дожди: в субботу вероятнее в северных районах Удмуртии, в воскресенье в большинстве районов. В ночь с 8 на 9 июля также могут пройти дожди с грозами. Более интенсивные грозы ожидаются в понедельник днем.