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В ближайшие выходные в Удмуртии пройдут дожди
Опубликована: Сегодня 18:07 «Лето продолжается», - пишет на своей странице в Facebook руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина. Она также уточнила, что над республикой установилась более прохладная воздушная масса, поэтому среднесуточная температура по сравнению с началом недели упала на 2-3 градуса.
В выходные дни ночью ожидается +11..+16 °С, днем в тени до +25..+27 °С. На солнце температура воздуха будет казаться выше.
Практически каждый день после обеда возможны локальные кратковременные дожди: в субботу вероятнее в северных районах Удмуртии, в воскресенье в большинстве районов. В ночь с 8 на 9 июля также могут пройти дожди с грозами. Более интенсивные грозы ожидаются в понедельник днем.