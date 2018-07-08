В Удмуртии многодетные семьи не получат землю в бесплатное пользование без инфраструктуры

Опубликована: Сегодня 15:10

Власти Удмуртии остановили выделение земельных участков для многодетных семей, сообщает СУСАНИН.

В субботу, 7 июля, во время поездки в микрорайон Люлли Ижевска глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что «заморозка» выделения участков связана с отсутствием инфраструктуры: газа, водопровода, дорог. «Я вчера остановил, вчера еще должны были раздать 500 участков. <…> Куда мы даем эти 500 участков, когда у нас нет в планах ни по воде, ни по газу, ни по другим? Даже планов нет. <…> Жить здесь невозможно», - сказал Бречалов.

Власти Удмуртии не будут раздавать новые участки за рождение третьего ребенка, пока не станет ясно, что и когда появится в микрорайоне для многодетных.

В Люллях предоставили 558 участков, разрешение на строительство получили владельцы 216 из них. Местные жители нуждаются в дорогах, газе, ФАПе и школе. Сейчас все живущие в Люллях школьники вынуждены учиться в городе. Медкабинет в деревне Люлли не справляется, нужен крупный фельдшерско-акушерский пункт. Водоснабжение обеспечивается бурением скважин. Обустройство дороги, проведение газа и водопровода может обойтись в 1 млрд рублей.


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