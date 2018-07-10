Мужчина в Удмуртии осужден за развращение малолетних

Опубликована: 9 Июля 2018 г. 11:24





В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии 31-летний мужчина обвиняется в распространении порнографии и развращении девяти школьниц.

Мужчина отправлял в социальной интернет-сети несовершеннолетним девочкам фотоизображениями порнографического характера, сообщает ИА "Удмуртия" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый с осени прошлого года по апрель 2018 года знакомился с подростками женского пола в социальной сети. Мужчина присылал подросткам фотоизображения порнографического характера и просил их выслать ему свои фотоизображения в обнаженном виде.

В ходе проверок следователи изъяли телефон мужчины и провели его осмотр. Потерпевшими обвиняемого оказались девочки в возрасте от 11 до 16 лет из Удмуртии. Со школьницами проведены опросы и психолого-психиатрические экспертизы.

Сейчас обвиняемый проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.