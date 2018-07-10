Он устал прибираться у памятника Дзержинскому: наказан телефонный террорист

Опубликована: 9 Июля 2018 г. 09:36

В Ижевске признали виновным мужчину за ложное сообщение полиции о минировании памятника Феликсу Дзержинскому, установленному на одноименной улице. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы, сообщает прокуратура Удмуртии.

Отметим, что звонок о лже-минировании поступил в полицию 8 апреля 2018 года около 15 часов. Установлено, что обвиняемый в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проснулся, позвонил в полицию с мобильного телефона, сообщил: «взорву памятник», в связи с тем, что он устал прибираться у данного памятника, так как кроме него за памятником никто не ухаживает 

В ходе проверок были привлечены правоохранительные органы, а также службы, оказывающие помощь в экстремальных случаях. Мужчина полностью раскаялся в содеянном.






Теги
Завьялово творчество наркотики животные Удмуртия ремонт долг Сарапул Новый год/Рождество бизнес Ижавто выставка семья спортсмен банк Украина МЧС Россия ЖКХ медицина торговля погода кино алкоголь здоровье вода ГИБДД промышленность СМИ оружие Можга армия финансы пристав розыск инвалид Голливуд правительство видео дети выборы молодежь Глазов самолет Малая Пурга терроризм футбол пожар пенсия религия МВД бюджет СКП ветеран прокуратура лес Госсовет УР транспорт Балезино Воткинск Интернет хоккей школа суд дороги физкультура Ижевск природа Дмитрий Медведев США зоопарк конкурс депутат телевидение штраф траур полиция занятость праздник Игра ДТП преступление ИжГТУ образование туризм Москва рейтинг Александр Волков Владимир Путин безопасность фестиваль ГЖД убийство Ува строительство свадьба мода музыка звезда технологии
Все теги
Яндекс.Погода