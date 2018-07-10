Он устал прибираться у памятника Дзержинскому: наказан телефонный террорист

Опубликована: 9 Июля 2018 г. 09:36





В Ижевске признали виновным мужчину за ложное сообщение полиции о минировании памятника Феликсу Дзержинскому, установленному на одноименной улице. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы, сообщает прокуратура Удмуртии.

Отметим, что звонок о лже-минировании поступил в полицию 8 апреля 2018 года около 15 часов. Установлено, что обвиняемый в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проснулся, позвонил в полицию с мобильного телефона, сообщил: «взорву памятник», в связи с тем, что он устал прибираться у данного памятника, так как кроме него за памятником никто не ухаживает

В ходе проверок были привлечены правоохранительные органы, а также службы, оказывающие помощь в экстремальных случаях. Мужчина полностью раскаялся в содеянном.