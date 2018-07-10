За пять месяцев 2018 года в Удмуртии родились почти 7 тысяч детей

Опубликована: 9 Июля 2018 г. 12:43

69 двоен и 2 тройни родились в Удмуртии за первые пять месяцев 2018 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Всего в январе-мае текущего года в регионе зарегистрировано рождение 6989 детей. Это на 550 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что за первые пять месяцев 2017 года в республике родились 92 двойни.

В то же время, в текущем году в республике наблюдается снижение числа зарегистрированных браков. За январь – май связать себя семейными узами решили 2360 пар. За аналогичный период прошлого года в брак вступили 2690 пар.

С начала текущего года в республики зарегистрировано 2166 разводов (в январе-мае 2017 года - 2104).


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