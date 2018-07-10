В Ижевске осудили организаторов митинга

Опубликована: 9 Июля 2018 г. 13:54





В отношении обоих активистов полиция составила по два протокола - по ч. 2 ст. 20.2 КоАП ( (нарушения в порядке организации и проведения публичных мероприятий) и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (невыполнение законных требований полиции).



5 июля Октябрьский районный суд г. Ижевска рассмотрел материалы обоих дел и признал факт организации несогласованной акции Абашевой и Морозовым на том основании, что они фактически вели митинг, и, кроме того, ранее у Резеды Абашевой изымались листовки с призывом на акцию.



Были признаны также факты неподчинения законным требованиям полиции, настаивавшей на прекращении митинга. В то же время судья прекратил административное дело по ч.1. ст. 19.3 КоАП, указав, что ответственность по ч. 2 ст. 20.2 в данном случае уже включает в себя ответственность за это правонарушение.

Штаб кампании против повышения пенсионного возраста в Ижевске, как сообщает активист Андрей Коновал, полагает, что правоохранительные органы не оценили в должной мере информацию о том, что митинг 1 июля готовился с соблюдением всех требований закона, а ответственность за то, что акция оказалась не согласована лежит на чиновниках, не выполнивших должным образом свои обязанности по согласованию публичного мероприятия.

При координации Конфедерации труда России во второй половине июля в Ижевске планируется проведение еще одного общегородского митинга "НАРОД ПРОТИВ повышения пенсионного возраста". В настоящий момент в Удмуртии прошли уже три акции протеста на эту тему.