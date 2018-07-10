В Ижевске осудили организаторов митинга

Опубликована: 9 Июля 2018 г. 13:54

В отношении обоих активистов полиция составила по два протокола -  по  ч. 2 ст. 20.2 КоАП ( (нарушения в порядке организации и проведения публичных мероприятий)  и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (невыполнение законных требований полиции).

5 июля Октябрьский районный суд г. Ижевска  рассмотрел материалы  обоих дел и признал факт организации  несогласованной акции Абашевой и Морозовым на том основании, что они фактически вели митинг, и, кроме того, ранее у Резеды Абашевой изымались листовки с призывом на акцию.

Были признаны также  факты неподчинения законным  требованиям полиции,  настаивавшей на прекращении  митинга. В то же время судья прекратил административное дело по ч.1. ст. 19.3 КоАП, указав, что  ответственность по ч. 2 ст. 20.2 в данном случае уже включает в себя ответственность за это правонарушение.

Штаб кампании против повышения пенсионного  возраста в Ижевске, как сообщает активист Андрей Коновал, полагает, что  правоохранительные органы  не оценили в должной мере информацию о том, что митинг 1 июля готовился  с соблюдением всех требований закона, а  ответственность за то, что акция оказалась не согласована лежит на чиновниках, не выполнивших должным образом  свои обязанности по согласованию публичного мероприятия.

При  координации Конфедерации труда России во второй половине июля в Ижевске планируется проведение еще одного общегородского митинга "НАРОД ПРОТИВ повышения пенсионного возраста". В настоящий момент в Удмуртии прошли уже три акции протеста на эту тему.


Теги
строительство физкультура конкурс СКП видео МВД Москва Балезино Интернет депутат алкоголь ГИБДД торговля Ижавто туризм пенсия ветеран молодежь терроризм образование СМИ инвалид наркотики дороги хоккей ЖКХ Завьялово зоопарк ИжГТУ выборы правительство ремонт транспорт творчество суд траур погода кино промышленность Россия звезда спортсмен финансы полиция технологии музыка школа Госсовет УР телевидение праздник семья Сарапул выставка самолет Ува ГЖД розыск пожар рейтинг Украина мода занятость прокуратура вода фестиваль природа бюджет Дмитрий Медведев Ижевск штраф Можга бизнес оружие долг Новый год/Рождество ДТП Александр Волков банк Владимир Путин Удмуртия безопасность здоровье пристав Игра дети Воткинск МЧС преступление медицина Глазов футбол Голливуд свадьба Малая Пурга армия животные религия убийство лес США
Все теги
Яндекс.Погода