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В лагере ВОЛНА утверждают, что дети не могли отравиться их продуктами
Опубликована: 9 Июля 2018 г. 15:02 Лагерь «Волна» в Удмуртии, где отравились 20 детей, должны были закрыть 7 июля из-за нарушения санитарных норм, которые ранее были выявлены специалистами Роспотребнадзора.
Об этом сообщает СУСАНИН со ссылкой Интерфакс и Октябрьскую районную прокуратуру Ижевска. Ранее Роспотребнадзор выявил там нарушения санитарных норм.
«Вчера с 11 часов официально он уже считался закрытым на 7 суток в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических правил именно на пищеблоке, и весь персонал пищеблока был отстранен на основании документов Роспотребнадзора», - сказал собеседник агентства. В свою очередь надзорное ведомство проведет свою проверку.
Официально в больницу попал один ребенок, еще порядка 20 отъехали по домам.