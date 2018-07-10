Семь самых скучных речек Удмуртии одобрены спасателями для сплава

Опубликована: 9 Июля 2018 г. 16:08





Жителям Удмуртии разрешили сплавляться по семи рекам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.Водные участки были выбраны в рамках регионального туристического проекта «7 РЕК».Безопасными реками являются:- Иж на территории Якшур-Бодьинского района (протяженность маршрута 11,5 км);- Кильмезь на территории Селтинского района (протяженность маршрута 14,5 км);- Кырыкмас на территории Киясовскго района (протяженность маршрута 14 км);- Чепца на территории Кезского района (протяженность маршрута 19 км); - Сива на территории Воткинского района (протяженность маршрута 15,5 км);- Вала на территории Вавожского района (протяженность маршрута 15 км);- Лоза на территории Игринского района (протяженность маршрута 15 км).Туристов инструктируют и учат обращаться с плавсредством.Напомним, ГУ МЧС составили список пляжей Удмуртии, где можно отдыхать. Проверку прошли 9 мест из 17. Купаться же можно только на шести.