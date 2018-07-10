Талан продолжит разрушать район Металлург в Ижевске

Опубликована: 9 Июля 2018 г. 17:23

Российская компания «Талан» получила разрешение на строительство нового жилого комплекса в городке Металлургов Ижевска.

Он будет располагаться на пересечении улиц 5-я Подлесная и Металлистов. Рядом развитая инфраструктура — детские сады, школы, спорт-клуб, магазины. В пешей доступности находится парк Кирова. + Жилой комплекс будет состоять из двух домов в 12 и 17 этажей. В доме в 12этажей спроектирована увеличенная высота потолков. 


Теги
школа фестиваль ЖКХ Интернет лес футбол животные долг Ижавто погода ветеран Украина Глазов конкурс СКП туризм вода преступление безопасность Удмуртия штраф пенсия дороги дети бизнес зоопарк Воткинск МЧС творчество прокуратура рейтинг ГЖД свадьба медицина самолет выборы ГИБДД СМИ образование ремонт семья траур Дмитрий Медведев убийство ДТП праздник финансы пожар Голливуд строительство природа мода Россия Игра физкультура депутат алкоголь бюджет армия пристав Госсовет УР занятость Александр Волков звезда суд инвалид технологии Малая Пурга телевидение оружие Ува кино молодежь Ижевск МВД терроризм полиция видео транспорт Новый год/Рождество спортсмен Сарапул Можга музыка Завьялово Балезино наркотики выставка правительство ИжГТУ торговля промышленность здоровье религия Владимир Путин США розыск банк хоккей Москва
Все теги
Яндекс.Погода