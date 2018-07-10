Талан продолжит разрушать район Металлург в Ижевске

Опубликована: 9 Июля 2018 г. 17:23





Российская компания «Талан» получила разрешение на строительство нового жилого комплекса в городке Металлургов Ижевска.Он будет располагаться на пересечении улиц 5-я Подлесная и Металлистов. Рядом развитая инфраструктура — детские сады, школы, спорт-клуб, магазины. В пешей доступности находится парк Кирова. + Жилой комплекс будет состоять из двух домов в 12 и 17 этажей. В доме в 12этажей спроектирована увеличенная высота потолков.