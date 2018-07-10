В МАЛОЙ ПУРГЕ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ РАСКРЫТО УБИЙСТВО МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ

Опубликована: 9 Июля 2018 г. 16:02

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Малопургинского района и 18-летнего жителя Агрыз Республики Татарстан. Молодые люди подозреваются в совершении убийства.

В ночь с 6 на 7 июля текущего года на Центральной площади в селе Малая Пурга прохожие обнаружили тело молодого мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщает в понедельник СУ СК России по Удмуртии, в течение четырёх часов была установлена личность погибшего — им оказался 24-летний житель с. Малая Пурга, и задержаны двое подозреваемых в его убийстве.

По данным следствия, накануне случившегося, около 22 часов, потерпевший на площади, где позднее было обнаружено его тело, познакомился с компанией молодых людей, среди которых находились двое подозреваемых. Здесь они стали употреблять спиртные напитки. Между потерпевшим и подозреваемыми произошла ссора, в ходе которой они завели его за угол расположенной неподалёку библиотеки, где избили и несколько раз ударили ножом. В результате полученных ранений мужчина скончался.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, установлены и допрошены свидетели, изъяты записи видеокамер наружного наблюдения. Следователь готовит материалы для предъявления обвинения.






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