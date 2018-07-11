17 тонн птичьего гриппа в курятине уничтожили в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:36

17 тонн зараженного птичьим гриппом мяса курицы изъяли и уничтожили, пишет СУСАНИН.

Пресс-служба администрации города сообщила, что мясо поступило на прилавки торговых точек города из неблагополучных регионов.

Всего на начало июля в России зарегистрированы 28 вспышек высокопатогенного гриппа среди домашней птицы - в Курской, Липецкой, Орловской, Самарской. Два очага заболевания на птицефабриках в Пензенской области.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия поручила муниципальной милиции администрации Ижевска, районным администрациям совместно с правоохранительными органами организовать рейды по местам несанкционированной торговли, чтобы пресечь незаконную реализацию птицеводческой продукции



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