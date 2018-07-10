Военный химик стал главой Можги

Опубликована: Сегодня 11:36

Главой Можги стал начальник объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке Михаил Трофимов.

Итоги голосования подвели в прямом эфире в группе «Можга сегодня» в соцсети ВКонтакте.
За Трофимова проголосовали 23 из 24 депутатов. Его соперник - глава МО «Игринское» Олег Зонов – не получил ни одного голоса.

13 июня конкурс на главу Можги был объявлен повторно, после того, как депутаты не смогли выбрать главу города. На этот пост претендовало 9 человек. 


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