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Военный химик стал главой Можги
Опубликована: Сегодня 11:36 Главой Можги стал начальник объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке Михаил Трофимов.
Итоги голосования подвели в прямом эфире в группе «Можга сегодня» в соцсети ВКонтакте.
За Трофимова проголосовали 23 из 24 депутатов. Его соперник - глава МО «Игринское» Олег Зонов – не получил ни одного голоса.
13 июня конкурс на главу Можги был объявлен повторно, после того, как депутаты не смогли выбрать главу города. На этот пост претендовало 9 человек.