Активисты в Ижевске получили в суде по 30 часов работы

Опубликована: Сегодня 13:21





Резеда Абашева (представитель инициативной группы кампании против повышения пенсионного возраста в Ижевске) и Дмитрий Морозов (лидер Ижевского отделения Российского социалистического движения) получили по 30 часов исправительных работ.Полицейскими были составлены по два протокола на каждого из осужденных - по ч. 2 ст. 20.2 КоАП ( (нарушения в порядке организации и проведения публичных мероприятий) и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (невыполнение законных требований полиции). Однако судья прекратил административное дело по ч.1. ст. 19.3 КоАП, указав, что ответственность по ч. 2 ст. 20.2 в данном случае уже включает в себя ответственность за это правонарушение.

5 июля Октябрьский районный суд г. Ижевска рассмотрел материалы обоих дел и признал факт организации несогласованной акции Абашевой и Морозовым на том основании, что они фактически вели митинг, и, кроме того, ранее у Резеды Абашевой изымались листовки с призывом на акцию.



Были признаны также факты неподчинения законным требованиям полиции, настаивавшей на прекращении митинга.

Активисты полагают, что правоохранительные органы не оценили в должной мере информацию о том, что митинг 1 июля готовился с соблюдением всех требований закона, а ответственность за то, что акция оказалась не согласована лежит на чиновниках, не выполнивших должным образом свои обязанности по согласованию публичного мероприятия.

Конфедерация труда России планирует еще один общегородской митинг "НАРОД ПРОТИВ повышения пенсионного возраста", который пройдетво второй половине июля в Ижевске. По инфрмации Андрея Коновала в Удмуртии прошли уже три акции протеста на эту тему.