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За сообщение о ложном изнасиловании в Удмуртии оштрафована девушка
Опубликована: Сегодня 14:30 Жительница Воткинска заплатила более 2 тыс рублей штрафа и 6 тыс рублей компенсации полиции за работу по за ложному сообщению об изнасиловании.
Пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике сообщила, что, 18-летняя девушка поссорилась с приятелем и, чтобы привлечь его внимание и вызвать чувство сострадания, выдумала версию об изнасиловании. Другу девушка рассказала, что в её изнасиловал неизвестный мужчина. Молодой человек связался с братом фантазерки, а тот обратился в полицию. Девушка написала заявление, где просила привлечь неизвестного насильника к уголовной ответственности, но уже на следующий день она вернулась в участок и рассказала, что история была выдумана.