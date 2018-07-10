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В бега подался депутат Госдумы России от Удмуртии Вадим Белоусов
Опубликована: Сегодня 14:41 Депутат Государственной думы от Удмуртии Вадим Белоусов сбежал из Россию, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источник в Госдуме.
По информации сайта, Белоусов уехал из-за возможного уголовного преследования сначала в одну из европейских стран, а затем в Израиль. Источник Ura.ru утверждает, что депутат не намерен возвращаться.
Генпрокуратура России обратилась в комитет Госдумы по контролю и регламенту с требованием лишения депутатской неприкосновенности Белоусова 5 июля, но вопрос отложили так как депутат оказался на больничном: лёг на плановую операцию.
Официально в "Справедливая Россия", к которой относится депутат, вопрос Белоусова пока не комментируют. Избранный от "Справедливой России" Белоусов представляет в Госдуме Удмуртию, Кировскую и Тамбовскую области.
По данным Ura.ru, уголовное дело о взятках, по которому может проходить депутат, связано с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, объявленным в международный розыск. Правоохранителей интересует вывод средств со счетов ЗАО «Южуралавтобан» в тот период, когда предприятие контролировалось Вадимом Белоусовым - с 2011 по 2015 год. По версии следствия, эти деньги - 3,4 млрд рублей - через посредников передали Юревичу. Как заявил депутат Сергей Миронов, по уголовному делу есть два подозреваемых - директор челябинского «Автодора» и бизнесмен. По словам Миронова, они дали показания против Белоусова и уехали за границу.