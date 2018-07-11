Сутенершу из Ижевска судят в Набережных Челнах

Опубликована: 10 Июля 2018 г. 16:46

В Набережных Челнах судят ижевчанку, организовавшую интим-агентство.

Сутенерше предъявлено три статьи уголовного кодекса - организация занятия проституцией, вымогательство и вовлечение занятие проституцией с применением насилия. 25-летняя женщина, сама бывшая проститутка, издевалась над девушками, которые отказывались торговать своим телом. Привлекали к занятию проституцией девушек из-за пределов Татарстана, в том числе несовершеннолетних.

По версии следствии, работницы интим-агентства «Кайф» торговали телом в саунах, в гостиницах и в съемных квартирах города. Всего были задержаны 5 человек.

Агентство организовано в январе нынешнего года. Несколько мужчин в возрасте 28-30 лет помогли в организации бизнеса. Их же подозревают и в вымогательстве. 

18 февраля «мамочка» избила работницу на лестничной площадке дома, где располагалась одна из съемных квартир для приема клиентов. Облив ее лицо «зеленкой», сутенерша начала вымогатьвымогать 45 тысяч рублей. Еще две 17-летние девочки, которые оказывали интимные услуги, должны были заплатить 50 тысяч рублей за отказ заниматься проституцией.


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