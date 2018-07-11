У же 7 детей утонули в Удмуртии за последний месяц

Опубликована: Сегодня 09:22





Эту статистику Владимир Никешкин привел во время видеоконференции с главами районов. Он отметил, что это большая цифра и главам районов необходимо озаботиться организацией мест для купания. Напомним, что только за прошедшие в выходные утонуло двое ребят: 10-летняя воспитанница детского дома и 17-летний подросток.