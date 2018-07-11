У же 7 детей утонули в Удмуртии за последний месяц

Опубликована: Сегодня 09:22

Руководитель следственного управления СК России по Удмуртии Владимир Никешкин сообщил, что в республике за последний месяц утонуло 7 детей. 

Эту статистику Владимир Никешкин привел во время видеоконференции с главами районов. Он отметил, что это большая цифра и главам районов необходимо озаботиться организацией мест для купания. Напомним, что только за прошедшие в выходные утонуло двое ребят: 10-летняя воспитанница детского дома и 17-летний подросток.


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