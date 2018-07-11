В Удмуртии разыскивают мужчину из Воткинска

Опубликована: Сегодня 10:35

В Удмуртии волонтеры присоединились к поискам пропавшего жителя Воткинска. Антон Туев 1979 года рождения ушел из своего дома еще 16 июня, сообщается в группе ПСО «Регион 18» в соцсети ВКонтакте.

Приметы пропавшего: рост около 180 см, худощавого телосложения. Волосы русые, голубоглазый. Особыми приметами являются многочисленные татуировки: на правом плече изображение волка, на спине ангел, на руке татуировка «Антон». Также у мужчины имеются шрамы после операции на животе. В день пропажи был одет в серые штаны, красно-черную кофту на молнии, под ней синяя футболка. На ногах коричневые ботинки на шнурках.

Волонтеры просят сообщить любую информацию по телефонам: горячая линия ОО УР ПСО «РЕГИОН 18»: 8 951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102)».



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