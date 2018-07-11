В Удмуртии разыскивают мужчину из Воткинска

Опубликована: Сегодня 10:35





Приметы пропавшего: рост около 180 см, худощавого телосложения. Волосы русые, голубоглазый. Особыми приметами являются многочисленные татуировки: на правом плече изображение волка, на спине ангел, на руке татуировка «Антон». Также у мужчины имеются шрамы после операции на животе. В день пропажи был одет в серые штаны, красно-черную кофту на молнии, под ней синяя футболка. На ногах коричневые ботинки на шнурках.Волонтеры просят сообщить любую информацию по телефонам: горячая линия ОО УР ПСО «РЕГИОН 18»: 8 951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102)».