Фальсифицированное сливочное масло найдено в магазинах Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:41

Проверку на соответствие по жирно-кислотному составу не прошли 2 вида масла, сообщает пресс-служба Роспотребнадзоре по Удмуртии.

Во втором квартале текущего года специалисты управления провели 115 проверок предприятий, осуществляющих производство и оборот молочной продукции, всего было исследовано 927 проб. В итоге в ходе проверок было составлено 24 протокола об административном правонарушении и наложено 16 штрафов на общую сумму 485,6 тысяч рублей, изъято из оборота 16 партий молочной продукции, общим объемом 69,5 кг.

Проверку на соответствие по жирно-кислотному составу не прошли 2 вида сливочного масла:

- сливочное масло крестьянское м.д.ж. 72,5%, производитель ООО «Молпромсервис», Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки;

- масло крестьянское сладко-сливочное несоленое 72,5% ТМ «Родная Любава», производитель ИП Водчикова Н.А., Свердловская область, г. Березовский.






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