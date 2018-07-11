Отчитываясь о снижении долга, правительство Удмуртии берет в кредит 5 миллиардов

Опубликована: Сегодня 11:41

Бодро отчитавшись о снижении доли коммерческих кредитов в структуре госдолга на 5,4 миллиарда, правительство опять берет займы у банков, и почти на ту же сумму.

Правительство Удмуртии планирует взять для казны республики пять кредитов в банках, каждый на сумму в 1 миллиард. По каждому из этих «быстрых» коммерческих кредитов Удмуртия заплатит 38,5 млн рублей процентов.

Распоряжение об осуществлении государственных заимствований подписано председателем правительства УР Ярославом Семеновым. Документ опубликован на сайте правительства УР.

На 1 июня госдолг республики составлял 48,3 млрд рублей, 27% из этой суммы (или 13,1 млрд рублей) составляют коммерческие кредиты, сообщал Минфин УР. С начала года долю дорогих коммерческих кредитов удалось снизить на 5,4 миллиарда рублей (по данным на 1 января коммерческие кредиты составляли 18,5 млрд).




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