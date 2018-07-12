В Удмуртии реализован региональный туристический проект «7 РЕК»

Опубликована: 11 Июля 2018 г. 12:56



Фото сайта Hot-team.ru Фото сайта Hot-team.ru

7 безопасных водных участков для сплавов назвали в Удмуртии. Эта мера призвана популяризировать внутренний туризм по водным маршрутам.

В рамках реализации регионального туристического проекта «7 РЕК» утверждено 7 безопасных водных участков для сплавов на 7 реках в 7 районах республики:

- р. Иж на территории Якшур-Бодьинского района (протяженность маршрута 11,5 км);

- р. Кильмезь на территории Селтинского района (протяженность маршрута 14,5 км);

- р. Кырыкмас на территории Киясовскго района (протяженность маршрута 14 км);

- р. Чепца на территории Кезского района (протяженность маршрута 19 км);

- р. Сива на территории Воткинского района (протяженность маршрута 15,5 км);

- р. Вала на территории Вавожского района (протяженность маршрута 15 км);

- р. Лоза на территории Игринского района (протяженность маршрута 15 км).