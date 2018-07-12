В Удмуртии реализован региональный туристический проект «7 РЕК»

Опубликована: 11 Июля 2018 г. 12:56

Фото сайта Hot-team.ru

7 безопасных водных участков для сплавов назвали в Удмуртии. Эта мера призвана популяризировать внутренний туризм по водным маршрутам.

В рамках реализации регионального туристического проекта «7 РЕК» утверждено 7 безопасных водных участков для сплавов на 7 реках в 7 районах республики:

- р. Иж на территории Якшур-Бодьинского района (протяженность маршрута 11,5 км);

- р. Кильмезь на территории Селтинского района (протяженность маршрута 14,5 км);

- р. Кырыкмас на территории Киясовскго района (протяженность маршрута 14 км);

- р. Чепца на территории Кезского района (протяженность маршрута 19 км);

- р. Сива на территории Воткинского района (протяженность маршрута 15,5 км);

- р. Вала на территории Вавожского района (протяженность маршрута 15 км);

- р. Лоза на территории Игринского района (протяженность маршрута 15 км).














Теги
физкультура лес промышленность инвалид СМИ торговля хоккей армия пожар терроризм ИжГТУ безопасность здоровье погода МВД транспорт розыск самолет бюджет Ижавто ремонт США бизнес штраф зоопарк преступление конкурс правительство Ижевск музыка свадьба молодежь пристав Александр Волков оружие Малая Пурга ДТП медицина дороги Ува футбол семья Владимир Путин природа мода вода фестиваль Голливуд финансы выставка видео строительство образование праздник Дмитрий Медведев выборы Госсовет УР Москва технологии банк прокуратура Россия кино ГИБДД убийство звезда Можга СКП суд Балезино наркотики телевидение Интернет Завьялово МЧС животные Игра пенсия ветеран туризм Воткинск Сарапул траур творчество дети ЖКХ Удмуртия ГЖД занятость Глазов Украина алкоголь спортсмен депутат рейтинг религия Новый год/Рождество школа полиция долг
Все теги
Яндекс.Погода