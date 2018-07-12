10 тысяч штрафа заплатит глава Камбарского района

Опубликована: 11 Июля 2018 г. 13:59





Пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики сообщила, что он не предоставил отчеты о расходовании межбюджетных трансферов в министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики. В итоге были нарушены сроки оплаты муниципального контракта.Главе муниципалитета вынесено представление об устранении нарушений. Главе придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей