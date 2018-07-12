10 тысяч штрафа заплатит глава Камбарского района

Опубликована: 11 Июля 2018 г. 13:59

В Удмуртии оштрафовали главу Камбарского района.

Пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики сообщила, что он не предоставил отчеты о расходовании межбюджетных трансферов в министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики. В итоге были нарушены сроки оплаты муниципального контракта.

Главе муниципалитета вынесено представление об устранении нарушений. Главе придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей



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