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10 тысяч штрафа заплатит глава Камбарского района
Опубликована: 11 Июля 2018 г. 13:59 В Удмуртии оштрафовали главу Камбарского района.
Пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики сообщила, что он не предоставил отчеты о расходовании межбюджетных трансферов в министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики. В итоге были нарушены сроки оплаты муниципального контракта.
Главе муниципалитета вынесено представление об устранении нарушений. Главе придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей