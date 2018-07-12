В Ижевске не могут определиться с восстановлением исторической башни Ижмаша

Опубликована: 11 Июля 2018 г. 15:04





Во вторник, 10 июля, в Генеральском доме собралась инициативная группа. Горожане решали, что сделать для сохранения и восстановления объекта культурного наследия федерального значения, находящегося в федеральной собственности. Мнения жителей столицы Удмуртской Республики относительно судьбы символа города разделились. Одни предлагают смириться, вторые – собственными силами отреставрировать башню, третьи – потребовать ремонта от федерации.Напомним: 3 июля в результате пожара на башни обвалилась триумфальная колонна. Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.