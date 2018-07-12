В Ижевске не могут определиться с восстановлением исторической башни Ижмаша

Опубликована: 11 Июля 2018 г. 15:04

Жители Ижевска обсудили, что делать с башней «Ижмаша», находящейся в плачевном состоянии. 

Во вторник, 10 июля, в Генеральском доме собралась инициативная группа. Горожане решали, что сделать для сохранения и восстановления объекта культурного наследия федерального значения, находящегося в федеральной собственности. Мнения жителей столицы Удмуртской Республики относительно судьбы символа города разделились. Одни предлагают смириться, вторые – собственными силами отреставрировать башню, третьи – потребовать ремонта от федерации. 

Напомним: 3 июля в результате пожара на башни обвалилась триумфальная колонна. Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.


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