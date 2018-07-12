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В Ижевске не могут определиться с восстановлением исторической башни Ижмаша
Опубликована: 11 Июля 2018 г. 15:04 Жители Ижевска обсудили, что делать с башней «Ижмаша», находящейся в плачевном состоянии.
Во вторник, 10 июля, в Генеральском доме собралась инициативная группа. Горожане решали, что сделать для сохранения и восстановления объекта культурного наследия федерального значения, находящегося в федеральной собственности. Мнения жителей столицы Удмуртской Республики относительно судьбы символа города разделились. Одни предлагают смириться, вторые – собственными силами отреставрировать башню, третьи – потребовать ремонта от федерации.
Напомним: 3 июля в результате пожара на башни обвалилась триумфальная колонна. Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.