В Ижевске поддержали возможность оплачивать проезд банковскими картами

Опубликована: 11 Июля 2018 г. 16:43

В ИПОПАТ подвели итоги опроса 1200 ижевчан, касающегося возможности оплатить банковской картой проезд нескольких пассажиров.

Большинство - 62% - проголосовало за возможность оплатить картой
стоимость нескольких билетов. Пассажиры, голосовавшие на сайте, оказались чуть более
осторожными: 56,7% высказались за отмену ограничений, а 43,3% предпочли бы, чтобы меры
дополнительной безопасности взял на себя перевозчик.

Анкетирование проводилось на сайте предприятия и непосредственно в салонах автобусов. По итогам опроса ИПОПАТ было принято решение о снятии ограничения по количеству билетов,
которые можно приобрести в автобусе в течение одной поездки при оплате банковской картой.
Соответствующие технические изменения будут внесены в ближайшие дни, одновременно будет
проведен инструктаж кондукторов. Теперь при оплате необходимо будет
приложить карту к терминалу столько раз, сколько билетов необходимо приобрести.


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