В Ижевске поддержали возможность оплачивать проезд банковскими картами

Опубликована: 11 Июля 2018 г. 16:43





Большинство - 62% - проголосовало за возможность оплатить картойстоимость нескольких билетов. Пассажиры, голосовавшие на сайте, оказались чуть болееосторожными: 56,7% высказались за отмену ограничений, а 43,3% предпочли бы, чтобы мерыдополнительной безопасности взял на себя перевозчик.Анкетирование проводилось на сайте предприятия и непосредственно в салонах автобусов. По итогам опроса ИПОПАТ было принято решение о снятии ограничения по количеству билетов,которые можно приобрести в автобусе в течение одной поездки при оплате банковской картой.Соответствующие технические изменения будут внесены в ближайшие дни, одновременно будетпроведен инструктаж кондукторов. Теперь при оплате необходимо будетприложить карту к терминалу столько раз, сколько билетов необходимо приобрести.