ФАС проверяет строительство фан-зоны в Ижевске по подозрению в нарушении бюджетного законодательства

Опубликована: Сегодня 12:26

УФАС Удмуртии проверит строительство фан-зоны в парке Кирова Ижевска без проведения торгов.

Заместитель руководителя регионального УФАС Андрей Анголенко сообщил, что решение о наличии или отсутствии нарушения будет вынесено в августе после анализа всех материалов.

Владельцем фан-зона является АО «Летний сад». 100% акций компании принадлежат Ижевску. В соответствии с законодательством, в этом случае организация обязана проводить закупки товаров и услуг по 223 ФЗ. «На сегодняшний момент «Летний сад» информирует, что это деньги акционерного общества. Закупка – да, была проведена без проведения конкурентных процедур, но по информации «Летнего сада», в соответствии со своим положением», - сообщает информагентство СУСАНИН, со ссылкой на слова Анголенко. Он уточнил, что несмотря на появлявшуюся информацию о выделении 30 млн рублей из бюджета Удмуртии, общество пока использует только собственные средства и пытается привлечь заемные. 

Напомним, что в мае в УФАС обратился житель с просьбой проверить начало строительства фан-зоны без проведения торгов. Позже прокуратура Октябрьского района перенаправила аналогичные обращения горожан. 


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