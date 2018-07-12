|
ФАС проверяет строительство фан-зоны в Ижевске по подозрению в нарушении бюджетного законодательства
Опубликована: Сегодня 12:26 УФАС Удмуртии проверит строительство фан-зоны в парке Кирова Ижевска без проведения торгов.
Заместитель руководителя регионального УФАС Андрей Анголенко сообщил, что решение о наличии или отсутствии нарушения будет вынесено в августе после анализа всех материалов.
Владельцем фан-зона является АО «Летний сад». 100% акций компании принадлежат Ижевску. В соответствии с законодательством, в этом случае организация обязана проводить закупки товаров и услуг по 223 ФЗ. «На сегодняшний момент «Летний сад» информирует, что это деньги акционерного общества. Закупка – да, была проведена без проведения конкурентных процедур, но по информации «Летнего сада», в соответствии со своим положением», - сообщает информагентство СУСАНИН, со ссылкой на слова Анголенко. Он уточнил, что несмотря на появлявшуюся информацию о выделении 30 млн рублей из бюджета Удмуртии, общество пока использует только собственные средства и пытается привлечь заемные.
Напомним, что в мае в УФАС обратился житель с просьбой проверить начало строительства фан-зоны без проведения торгов. Позже прокуратура Октябрьского района перенаправила аналогичные обращения горожан.