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"Соловьевские дачи" в Ижевске продали за 10 миллионов рублей
Опубликована: Сегодня 14:48 Власти Ижевска продали за 9,7 миллионов рублей спортивный лагерь «Соловьевские дачи», который не работал на протяжении нескольких лет и требовал капитального ремонта.
Шесть корпусов, столовую, технические постройки, артезианскую скважину и землю площадью 12 561 кв. м на берегу пруда на 9 км Якшур-Бодьинского купила компания ООО «Рента-С».
Начальная стоимость лота составляла почти 5,39 млн рублей. Главное требование: на участке можно размещать только спортивные объекты: клубы, залы, бассейны, площадки и так далее.
В 2016 году лагерь внесли в план создания инвестиционных объектов. В 2017 году лагерь попал в прогнозный план приватизации муниципального имущества, сообщает СУСАНИН.