Избитый отец дозвонился до полиции, но умер в больнице от травм

Опубликована: Сегодня 17:03

36-летнего жителя г. Можга признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Осужденный со своим 58-летним отцом увлекся алкоголизмом. Мужчинами поссорились, сын повалил отца на пол и нанес ему множество ударов ногами и руками, и затем столкнул в подполье. Отец пришел в сознание и из подвала позвонил с мобильного телефона в полицию. Прибывшие на место полицейские вытащили из подполья потерпевшего. Но он умер от травм уже в больнице.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.