Девушек 15 и 16 лет сделал "плечевыми" проститутками житель Ижевска

Опубликована: Сегодня 17:20

40-летнего жителя г. Ижевска обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних) и ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних).

Ранее он уже был судим за организацию занятия проституцией в г. Ижевске к условной мере наказания, но его потянуло на старое. В сентябре 2016 года он вновь решил организовать занятие проституцией на обочине проезжей части Воткинского шоссе г. Ижевска.

Он познакомился в социальной сети с двумя 15-летними и одной 16-летней жительницами г. Ижевска. Мужчина пригласил их к себе в гости и угостил спиртными напитками, а в дальнейшем путем обмана и, пообещав много денег, склонил к занятию проституцией. После этого мужчина определял график «работы», устанавливал «расценки» за услуги, обеспечивал доставку девушек к клиенту, распределял деньги.

Мужчина арестован и ожидает суда. 


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