Сэкономленные на дорогах Ижевска 30 миллионов рублей потратят в Камбарке

Опубликована: Сегодня 09:48

Сэкономленные на ижевских дорогах деньги потратят в Камбарке в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

30 млн рублей потратит «Сарапульское дорожное предприятие». Контракта заключат 23 июля. Ремонт планируют закончить к 1 сентября.

Дорожники должны будут привести в нормативное состояние 8 объектов протяженностью 5 км. Это улицы Карла Маркса, Озерная, Суворова, Манохина, Советская, б/б 136 и два участка улицы Азина (от Карла Маркса до Ленина и от улицы Первомайской до Гоголя). На объектах ремонта будет действовать пятиступенчатая система контроля качества, пишет СУСАНИН.


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