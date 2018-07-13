Курение убило трех пьяниц в сгоревшем доме в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:07





Следственное управление СК России по Удмуртской Республике установило, что трагедия произошла в ночь с 12 на 13 июля. После ликвидации пожара в двухквартирном жилом доме обнаружены тела 54-летнего хозяина и двух мужчин, один из них - 44-летний житель деревни Хохряки, личность другого мужчины пока не установлена.Мужчины пили и курили, в результате чего начался пожар. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)