Избежать суда Линча в кустах пытался извращенец в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:24





В Следственном комитете по Удмуртской Республике сообщили, что задержанный недавно освободился из-за решетки и приехал в гости к знакомому, чтобы вместе выпить. В Завьялово на обвиняемый увидел на улице незнакомую 7-летнюю девочку и предложил ребенку пойти пускать в ручье кораблики. После этого увел в лесопосадку и совершил над ней сексуальное насилие.Одна из местных жительниц увидела это и сообщила об этом маме ребенка, а затем односельчанам. Они нашли мужчину, который пытался спрятаться в кустах и передали полиции.Обвиняемый отказался давать показания. Его заключили под стражу. Уголовнику грозит новый срок - 20 лет лишения свободы.