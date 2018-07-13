Избежать суда Линча в кустах пытался извращенец в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:24

Жители Завьялово нашли и задержали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину.

В Следственном комитете по Удмуртской Республике сообщили, что задержанный недавно освободился из-за решетки и приехал в гости к знакомому, чтобы вместе выпить. В Завьялово на обвиняемый увидел на улице незнакомую 7-летнюю девочку и предложил ребенку пойти пускать в ручье кораблики. После этого увел в лесопосадку и совершил над ней сексуальное насилие.

Одна из местных жительниц увидела это и сообщила об этом маме ребенка, а затем односельчанам. Они нашли мужчину, который пытался спрятаться в кустах и передали полиции.

Обвиняемый отказался давать показания. Его заключили под стражу. Уголовнику грозит новый срок - 20 лет лишения свободы. 



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