Деньги за лагеря: в Ижевске выплатят компенсации за оказавшихся там детей

Опубликована: Сегодня 13:37





Ижевские власти могут частично вернуть деньги за путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, сообщает пресс-служба города.Заявку необходимо подать до 30 сентября 2018 года. Оформить ее можно:- в Управлении образования администрации Ижевска- улица Максима Горького, 69, кабинет № 7;- в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг. График приема документов: - вторник: с 13:00 до 17:00;- среда: с 8:30 до 12:00; - пятница: с 13:00 до 16:00