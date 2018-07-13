Деньги за лагеря: в Ижевске выплатят компенсации за оказавшихся там детей

Опубликована: Сегодня 13:37

Ижевские власти могут частично вернуть деньги за путевки в загородные детские оздоровительные лагеря, сообщает пресс-служба города.

Заявку необходимо подать до 30 сентября 2018 года. Оформить ее можно:
- в Управлении образования администрации Ижевска
- улица Максима Горького, 69, кабинет № 7;
- в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг. График приема документов: - вторник: с 13:00 до 17:00;
- среда: с 8:30 до 12:00; - пятница: с 13:00 до 16:00



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