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Тракторной столицей Удмуртии станет Можга
Опубликована: Сегодня 14:45 Авторемонтный завод «Можгинский» планирует выпускать 2 тыс. минитракторов «Батыр» в год.
Директор предприятия Ильяс Гайнутдинов, чей проектный офис находится в Можге, рассказал, что стоимость такого трактора можно сравнить с квадроциклом – порядка 200 тыс. рублей.
СУСАНИН сообщил, что во время рабочей поездки главы Удмуртии в МожгуАлександру Бречалову рассказали, что для реализации проекта заводу пришлось пройти процедуру оздоровления и выплатить более 30 миллионов рублей долгов. Кроме того, на авторемонтном предприятии создали промышленный парк на 250 новых рабочих мест.