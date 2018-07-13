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В Ижевске коммунисты и профсоюзы пикетировали против повышения пенсионного возраста
Опубликована: Сегодня 16:56 В Ижевске продолжаются массовые выступления против повышения пенсионного возраста.
В минувший четверг на центральной площади собралось порядка полусотни человек с лозунгами: "Достойная пенсия - да! Повышение пенсионного возраста - нет!", "Пенсионная реформа - не за счет народа!", "Сохраним советский возраст пенсии!". Звуковая аппаратура не использовалась согласно заявленному формату митинга в виде пикета.
Мероприятие прошло организованно, собравшиеся мирно разошлись.