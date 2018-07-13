В Ижевске коммунисты и профсоюзы пикетировали против повышения пенсионного возраста

Опубликована: Сегодня 16:56



Фото: www.facebook.com/bakterika Фото: www.facebook.com/bakterika

В минувший четверг на центральной площади собралось порядка полусотни человек с лозунгами: "Достойная пенсия - да! Повышение пенсионного возраста - нет!", "Пенсионная реформа - не за счет народа!", "Сохраним советский возраст пенсии!". Звуковая аппаратура не использовалась согласно заявленному формату митинга в виде пикета.Мероприятие прошло организованно, собравшиеся мирно разошлись.